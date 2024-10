Nuovo pacchetto di armi statunitensi per l’Ucraina: Biden e Zelensky discutono di sicurezza (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione in Ucraina continua a destare preoccupazione internazionale mentre gli Stati Uniti annunciano un significativo pacchetto di armi nel contesto del conflitto in corso con la Russia. A poche ore dalla partenza di Joe Biden per la Germania, il presidente americano ha avuto una conversazione telefonica con Volodymyr Zelensky. Quest’ultimo si prepara a partecipare a incontri cruciale con la NATO e l’Unione Europea a Bruxelles. Il dialogo tra i due leader segue un momento fondamentale, in cui l’Ucraina si trova a delineare strategie per ottenere una vittoria decisiva nel conflitto. Dettagli del pacchetto di aiuti militari Nell’ambito di un Nuovo pacchetto di aiuti militari, Stati Uniti hanno stanziato 425 milioni di dollari per l’Ucraina. Gaeta.it - Nuovo pacchetto di armi statunitensi per l’Ucraina: Biden e Zelensky discutono di sicurezza Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione in Ucraina continua a destare preoccupazione internazionale mentre gli Stati Uniti annunciano un significativodinel contesto del conflitto in corso con la Russia. A poche ore dalla partenza di Joeper la Germania, il presidente americano ha avuto una conversazione telefonica con Volodymyr. Quest’ultimo si prepara a partecipare a incontri cruciale con la NATO e l’Unione Europea a Bruxelles. Il dialogo tra i due leader segue un momento fondamentale, in cuisi trova a delineare strategie per ottenere una vittoria decisiva nel conflitto. Dettagli deldi aiuti militari Nell’ambito di undi aiuti militari, Stati Uniti hanno stanziato 425 milioni di dollari per

