Biccy.it - Nuova fidanzata per Fedez: “Storia seria, amore totale”

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lo scorso giugno i media hanno iniziato a parlare di unaper, il rapper infatti si è fatto vedere in più occasioni insieme alla modella francese Garance Authié. Il cantante di Vorrei Ma Non Posto in piena estate è stato paparazzato in compagnia dell’ultima partner di Michele Merlo, Luna Shirin Rasia, ma pare che la loro fosse solo una breve frequentazione.per, questa volta pare faccia sul serio. Gabriele Parpiglia poco fa ha fatto sapere che adessoavrebbe al suo fianco un’altra ragazza, ma questa volta sembra che tra i due ci sia vero: “per. – ha scritto il giornalista su Twitter – Lui sta festeggiando il compleanno in dolcissima compagnia. Alt non una ragazza più giovane ma unae ripartenza in. Lei è milanese doc. Ottima famiglia. Domani vi dirò tutto”.