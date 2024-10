Nuoto Università Pisa, squadra 2seconda ai campionati nazionali (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pisa, 16 ottobre 2024 – La squadra di Nuoto dell'Ateneo di Pisa si è classificata seconda, su 14 atenei partecipanti, ai campionati nazionali riservati ai dipendenti delle Università italiani. Il team ha vinto con 9 ori, 8 argenti e 3 bronzi per un totale di 20 medaglie, mentre nel medagliere di categoria ha conquistato 35 ori, 11 argenti e 8 bronzi. Anche quest’anno si sono confermati protagonisti del campionato Chiara Caccamo e Lapo Taddei con 5 ori individuali, Eva Giuliani, Giulia Lamberti, Martina Perelli e Andrea Favilla con 4 ori, seguiti da Daniele Cati, Tommaso Brocchini, Linda Pagli, Antonio Dore e Claudio Traino con 3 ori e altri 20 nuotatori che hanno portato a casa medaglie. Lanazione.it - Nuoto Università Pisa, squadra 2seconda ai campionati nazionali Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Ladidell'Ateneo disi è classificata seconda, su 14 atenei partecipanti, airiservati ai dipendenti delleitaliani. Il team ha vinto con 9 ori, 8 argenti e 3 bronzi per un totale di 20 medaglie, mentre nel medagliere di categoria ha conquistato 35 ori, 11 argenti e 8 bronzi. Anche quest’anno si sono confermati protagonisti del campionato Chiara Caccamo e Lapo Taddei con 5 ori individuali, Eva Giuliani, Giulia Lamberti, Martina Perelli e Andrea Favilla con 4 ori, seguiti da Daniele Cati, Tommaso Brocchini, Linda Pagli, Antonio Dore e Claudio Traino con 3 ori e altri 20 nuotatori che hanno portato a casa medaglie.

