Nigeria: esplode autocisterna, 94 morti e 50 feriti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Abuja (Nigeria), 16 ott. (LaPresse/AP) – E' di 94 morti e almeno 50 feriti il bilancio dell'esplosione di un'autocisterna carica di avvenuta in Nigeria. Secondo il portavoce della polizia Lawan Adam la scorsa notte l'autista del tir ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato mentre si viaggiava lungo un'autostrada nello stato di Jigawa, nei pressi di un'università. Dopo l'incidente decine di persone sono accorse verso il camion nel tentativo di raccogliere il carburante fuoriuscito, venendo travolte dalla successiva deflagrazione. "I residenti stavano raccogliendo carburante dall'autocisterna ribaltata quando è avvenuta l'esplosione, innescando un enorme inferno che ha ucciso 94 persone sul colpo", ha affermato Adam.

