Nato, l’esordio di Rutte: “Produrre più armi e più velocemente” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Produrre più armi, a costi più bassi e più velocemente. Il segretario generale della Nato Mark Rutte, il suo esordio a livello operativo, presenta in conferenza stampa a Bruxelles la ministeriale Difesa di domani e dopodomani. Nel campo dell'industria della difesa nella Nato, ha spiegato Rutte, "negli ultimi due anni abbiamo fatto progressi significativi Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) –più, a costi più bassi e più. Il segretario generale dellaMark, il suo esordio a livello operativo, presenta in conferenza stampa a Bruxelles la ministeriale Difesa di domani e dopodomani. Nel campo dell'industria della difesa nella, ha spiegato, "negli ultimi due anni abbiamo fatto progressi significativi

Al via l’esercitazione nucleare NATO Steadfast Noon - il segretario Rutte : “Pronti per qualsiasi minaccia” - Il segretario generale Mark Rutte: "Siamo pronti per affrontare qualsiasi minaccia". L'annuncio è arrivato giovedì 10 ottobre, poche settimane dopo che il presidente Vladimir Putin ha parlato delle modifiche alla dottrina nucleare russa nel tentativo di scoraggiare gli alleati dell'Ucraina dal sostenere attacchi contro il Paese. (Fanpage.it)

La sfida di Rutte è aprire la Nato alle alleanze - Il nuovo segretario dovrà affrontare il tema della molteplicità di fronti aperti tra democrazie occidentali e Stati autoritari. La strada migliore è saldare i nostri interessi e strategie con quelli del «Sud globale». Superando anche l’eccesso di isolazionismo europeo. Continua a leggere . (Laverita.info)

Ucraina - Rutte “Dalla Nato supporto senza precedenti - ma serve di più” - Quindi gli alleati hanno concordato al vertice della NATO a Washington questa estate di assicurarci di potervi fornire di più: più equipaggiamento, più addestramento, più supporto”. KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Gli alleati della NATO hanno fornito all’Ucraina un supporto senza precedenti da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala nel 2022. (Unlimitednews.it)