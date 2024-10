Napoli, infortunio anche per Olivera? E Gilmour e Meret… (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Napoli, OliveraDi seguito una notizia giunta dall’Uruguay: “Manuel Ugarte, all’80’, ha dovuto essere sostituito per un problema fisico, al suo posto è subentrato Nicolás Fonseca, senza cambiare minimamente lo schema. Stessa situazione con Mathias Olivera, cinque minuti più tardi entra in campo Marcelo Saracchi. Mathías Olivera, visibilmente rattristato, ha lasciato il campo di gioco. Ha avuto un problema ed è in fase di valutazione”. Napoli, Lobotka L’infortunio di Lobotka: di seguito l’ipootesi e le considerazioni del quotidiano Il Mattino: “Il sospetto è che si tratti di un problema di natura muscolare al flessore anche se le voci sulla natura dell’infortunio si sono rincorse nelle ultime ore, senza trovare però riscontri ufficiali”. Terzotemponapoli.com - Napoli, infortunio anche per Olivera? E Gilmour e Meret… Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024)Di seguito una notizia giunta dall’Uruguay: “Manuel Ugarte, all’80’, ha dovuto essere sostituito per un problema fisico, al suo posto è subentrato Nicolás Fonseca, senza cambiare minimamente lo schema. Stessa situazione con Mathias, cinque minuti più tardi entra in campo Marcelo Saracchi. Mathías, visibilmente rattristato, ha lasciato il campo di gioco. Ha avuto un problema ed è in fase di valutazione”., Lobotka L’di Lobotka: di seguito l’ipootesi e le considerazioni del quotidiano Il Mattino: “Il sospetto è che si tratti di un problema di natura muscolare al flessorese le voci sulla natura dell’si sono rincorse nelle ultime ore, senza trovare però riscontri ufficiali”.

Clamoroso Napoli - non solo Lobotka : infortunio anche per Olivera - Dopo l’infortunio di Lobotka, arriva anche quello di Olivera. Brutte notizie in casa Napoli: infortunio per Mathias Olivera durante la partita con la nazionale (Lapresse)- spazionapoli. Il Napoli di Antonio Conte si sta preparando per farsi trovare pronto per le prossime partite del campionato. Ha avuto un problema ed è in fase di valutazione” . (Spazionapoli.it)

Infortunio Lobotka - il Napoli ha una speranza : ecco quale - L’esito, dunque, non dovrebbe essere così negativo per il Napoli, visto che potrebbe perdere il centrocampista slovacco solo per la sfida di domenica prossima contro l’Empoli di D’Aversa. Anche perché ha di fronte a sé una gara molto difficile, visto che il team partenopeo sarà di scena domenica prossima allo stadio Castellani per giocare contro una delle sorprese del campionato: l’Empoli di ... (Spazionapoli.it)

Infortunio Lobotka - preoccupazione in casa Napoli : Emergono nuovi dettagli - Un colpo al cuore per i tifosi partenopei, consapevoli dell’importanza del centrocampista nel gioco della squadra. com. Sospetto problema al flessore: attesi gli esiti degli esami Secondo quanto riportato da Il Mattino, si sospetta un infortunio muscolare al flessore. Il centrocampista slovacco potrebbe saltare i prossimi impegni: tifosi in ansia per le sue condizioni Il Napoli trattiene il ... (Napolipiu.com)