Multato per striscione su Gaza «Stop genocide». Il caso dell’apicoltore approda in Parlamento: «È limitazione alla libertà di espressione» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono mesi che Marco Borella, educatore e apicoltore di Como, espone davanti al suo banchetto di barattoli di miele uno striscione. «Stop bombing Gaza – Stop genocide», è la scritta rossa su fondo bianco. Per settimane non ha avuto nessun problema, fino a lunedì scorso 14 ottobre. Al mercato comunale di Desio due carabinieri si sono presentati al banco e hanno chiesto a Borella di rimuovere lo striscione. Al rifiuto, il giovane apicoltore è stato Multato. La questione, che già aveva sollevato indignazione nella sinistra lombarda, è ora approdata in Parlamento con un’interrogazione di Alleanza Verdi-Sinistra. La sanzione «Il mio messaggio è di pace e non offende nessuno, non viola diritti e soprattutto non istiga all’odio raziale, né etnico o culturale, né di genere o religioso», ha spiegato lo stesso Marco Borella. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sono mesi che Marco Borella, educatore e apicoltore di Como, espone davanti al suo banchetto di barattoli di miele uno. «bombing», è la scritta rossa su fondo bianco. Per settimane non ha avuto nessun problema, fino a lunedì scorso 14 ottobre. Al mercato comunale di Desio due carabinieri si sono presentati al banco e hanno chiesto a Borella di rimuovere lo. Al rifiuto, il giovane apicoltore è stato. La questione, che già aveva sollevato indignazione nella sinistra lombarda, è orata incon un’interrogazione di Alleanza Verdi-Sinistra. La sanzione «Il mio messaggio è di pace e non offende nessuno, non viola diritti e soprattutto non istiga all’odio raziale, né etnico o culturale, né di genere o religioso», ha spiegato lo stesso Marco Borella.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Multato lo striscione "Stop bombing Gaza". Il caso arriva in parlamento - La repressione della libera espressione non può avere spazio nel nostro Paese, e se il ministro dell'interno non si esprime su questo caso incredibile se ne renderà - evidentemente - complice". "L'iniziativa dei carabinieri di Desio appare lesiva - si legge nell'interrogazione - della libertà di espressione dal momento che un appello a cessare il fuoco, esposto in modo assolutamente pacifico, ... (Agi.it)

Annullata la multa all’apicoltore con lo striscione “stop bombing Gaza” - ]. . Multa revocata dai carabinieri per lo striscione contro le bombe su Gaza [. Lo riferisce l’agenzia di stampa Adnkronos secondo cui “i carabinieri di Monza hanno annullato in autotutela la sanzione”. E’ stata annullata la multa all’apicoltore che, al mercato di Desio in provincia di Monza, ha esposto uno striscione con la scritta “stop bombing Gaza”. (Ilnotiziario.net)

Striscione per Gaza - annullata la multa all’apicoltore di Desio - (Adnkronos) – Annullata la multa all'apicoltore che, al mercato di Desio in provincia di Monza, ha esposto uno striscione con… L'articolo Striscione per Gaza, annullata la multa all’apicoltore di Desio proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)