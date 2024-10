Mister Movie | Il momento più inquietante di Pulp Fiction è stato salvato da una scena eliminata (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’astuzia di Tarantino per superare la censura In occasione del 30° anniversario di Pulp Fiction, uno dei film più iconici degli anni ’90, emergono interessanti dettagli su come Quentin Tarantino abbia gestito alcune delle scene più inquietanti e violente della pellicola. L’attore Phil LaMarr, che interpretava Marvin, ha recentemente svelato a Variety il piano geniale del regista per aggirare le restrizioni dei censori. I retroscena delle scene più scioccanti di Pulp Fiction svelati da Quentin Tarantino Nel film, Marvin viene ucciso accidentalmente da Vincent (interpretato da John Travolta), con una scena in cui il sangue schizza sul parabrezza della macchina. Tuttavia, Tarantino aveva inizialmente ideato una versione ancora più cruenta, che coinvolgeva un busto costruito ad hoc per esplodere e riempire la scena di cervello e sangue. Mistermovie.it - Mister Movie | Il momento più inquietante di Pulp Fiction è stato salvato da una scena eliminata Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’astuzia di Tarantino per superare la censura In occasione del 30° anniversario di, uno dei film più iconici degli anni ’90, emergono interessanti dettagli su come Quentin Tarantino abbia gestito alcune delle scene più inquietanti e violente della pellicola. L’attore Phil LaMarr, che interpretava Marvin, ha recentemente svelato a Variety il piano geniale del regista per aggirare le restrizioni dei censori. I retrodelle scene più scioccanti disvelati da Quentin Tarantino Nel film, Marvin viene ucciso accidentalmente da Vincent (interpretato da John Travolta), con unain cui il sangue schizza sul parabrezza della macchina. Tuttavia, Tarantino aveva inizialmente ideato una versione ancora più cruenta, che coinvolgeva un busto costruito ad hoc per esplodere e riempire ladi cervello e sangue.

