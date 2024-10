Tvplay.it - Milan, rivoluzione immediata: la decisione è irreversibile

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilpronto ad una vera e propria. Lasembrae spiazza tutti: ambiente e tifosi senza parole, cosa succederà adesso? Tutti i dettagli svelati Una stagione sulle montagne russe. L’avvio da incubo per poco non costava la panchina a Paulo Fonseca, bravo a rialzarsi in campionato con la vittoria nel Derby. La reazione mostrata nel critico mese di settembre contro l’Inter ha dato il via ad una fase nuova della stagione rossonera. Ilsembra aver preso corpo e fiducia attorno alle idee del suo allenatore, seppur tanti spigoli da levigare e smussare entro la metà della stagione., occhio a Fonseca:(LaPresse) tvplay.itAnche perché le altre incalzano e il ritmo di chi si è portato in vetta rischia di farsi insostenibile per questo