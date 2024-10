Ilnapolista.it - Milan, la Curva Sud precisa: “Mai gestito nulla fuori dal mondo ultras”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) LaSud delha deciso di stilare un comunicato dopo l’inchiestasui rossoneri e l’Inter. In particolare, hanno specificato la questione che riguardava la gestione dei parcheggi a San Siro., laSud: “Maidal” Abbiamo aspettato qualche giorno prima di scrivere parole affrettate perché inevitabilmente avevamo bisogno di tempo per metabolizzare quanto accaduto la settimana scorsa. Vogliamo iniziare subito con una premessa doverosa e sacrosanta: noi siamo laSudo. Noi siamo glidel. Noi siamo quelli che lotteranno fino alla morte per il nostro. Noi siamo quelli che ci sono sempre, comunque ed ovunque. E ci saremo ancora, come sempre a spese nostre, senza regali da parte di nessuno.