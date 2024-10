Migranti, la nave Libra è arrivata in Albania: i migranti sbarcati assistiti dal personale italiano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La nave Libra della Marina Militare è arrivata stamattina al porto di Shengjin, in Albania, con i primi 16 migranti, che saranno accompagnati nei centri gestiti dall’Italia: si tratta di 10 egiziani e sei bengalesi, soccorsi lo scorso 13 ottobre, in acque internazionali al largo delle coste di Lampedusa, a bordo di due imbarcazioni di fortuna, la prima partita da Sabratha, la secondo da Zuara, entrambe località della Tripolitania. arrivata in Albania la nave Libra con a bordo i primi migranti I migranti, accompagnati nello sbarco da personale italiano, sono stati portati in prima battuta all’hotspot di Shengjin per i controlli sanitari e alle procedure di identificazione. Successivamente, e già in giornata, saranno trasferiti nel centro allestito Gjader, che li ospiterà durante l’elaborazione delle richieste d’asilo e in attesa dell’elaborazione delle domande e del loro esito. Secoloditalia.it - Migranti, la nave Libra è arrivata in Albania: i migranti sbarcati assistiti dal personale italiano Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ladella Marina Militare èstamattina al porto di Shengjin, in, con i primi 16, che saranno accompagnati nei centri gestiti dall’Italia: si tratta di 10 egiziani e sei bengalesi, soccorsi lo scorso 13 ottobre, in acque internazionali al largo delle coste di Lampedusa, a bordo di due imbarcazioni di fortuna, la prima partita da Sabratha, la secondo da Zuara, entrambe località della Tripolitania.inlacon a bordo i primi, accompagnati nello sbarco da, sono stati portati in prima battuta all’hotspot di Shengjin per i controlli sanitari e alle procedure di identificazione. Successivamente, e già in giornata, saranno trasferiti nel centro allestito Gjader, che li ospiterà durante l’elaborazione delle richieste d’asilo e in attesa dell’elaborazione delle domande e del loro esito.

