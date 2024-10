Maternità surrogata, la stretta. Punito anche chi la fa all’estero: ora è un reato universale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – La Maternità surrogata, o “gestazione per altri” diventa un reato universale: le coppie italiane che faranno ricorso alla pratica, nei Paesi in cui è consentita, saranno punite comunque. Il Senato ha dato il definitivo via libera (84 a favore, 58 contrari, nessun astenuto) al ddl nato in commissione Giustizia della Camera nel 2023 su proposta della capogruppo FdI Carolina Varchi e successivamente approvata nel luglio 2023. Soddisfatta la premier Giorgia Meloni: “Una norma di buonsenso contro la mercificazione del corpo femminile e dei bambini. La vita umana non ha prezzo e non è merce di scambio”. La maggioranza esulta al termine del voto finale sul Ddl sulla maternita’ surrogata, Senato, Roma 16 ottobre 2024. Quotidiano.net - Maternità surrogata, la stretta. Punito anche chi la fa all’estero: ora è un reato universale Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – La, o “gestazione per altri” diventa un: le coppie italiane che faranno ricorso alla pratica, nei Paesi in cui è consentita, saranno punite comunque. Il Senato ha dato il definitivo via libera (84 a favore, 58 contrari, nessun astenuto) al ddl nato in commissione Giustizia della Camera nel 2023 su proposta della capogruppo FdI Carolina Varchi e successivamente approvata nel luglio 2023. Soddisfatta la premier Giorgia Meloni: “Una norma di buonsenso contro la mercificazione del corpo femminile e dei bambini. La vita umana non ha prezzo e non è merce di scambio”. La maggioranza esulta al termine del voto finale sul Ddl sulla maternita’, Senato, Roma 16 ottobre 2024.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maternità surrogata - il divieto universale è legge - . "Si tratta di un provvedimento enorme nella sua gravita'. A questa disposizione si aggiunge un paragrafo per cui 'se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana'. Come se ogni utero appartenesse a Giorgia Meloni, a Matteo Salvini e alla maggioranza di Governo. (Agi.it)

Maternità surrogata - Meloni : “Bene approvazione ddl - la vita umana non è merce di scambio” - “Con l’approvazione definitiva di oggi al Senato, il ddl che rende l’utero in affitto reato universale è finalmente legge. Con l’approvazione definitiva di oggi al Senato, il ddl che rende l’utero in affitto reato universale è finalmente legge. Lo scrive sui social la premier, Giorgia Meloni. La vita umana non ha prezzo e non è merce di scambio”. (Lapresse.it)

Il ddl contro la maternità surrogata è legge - tra applausi e proteste : bagarre in Senato - Le famiglie potrebbero decidere di rimanere all’estero, in Paesi dove la pratica è del tutto legittima. Le pene saranno fino a due anni di carcere e una sanzione che può toccare il milione di euro. Una cosa però è indiscutibile: questo provvedimento continuerà a infiammare il dibattito pubblico. Famiglie Arcobaleno, in prima linea, ha denunciato il provvedimento come un attacco ... (Quifinanza.it)