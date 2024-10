Secoloditalia.it - “Ma quale botulino, sto curando un cancro”. Feroce bordata di odio degli haters rossi contro il sindaco di FdI

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Ma, sono quattro mesi di cortisone» «Il problema non è se io mi sono fatta o meno il, credo di essere libera di fare ciò che voglio come ognuno di noi. Il problema è l’insulto, l’offesa: sono inaccettabili». Proprio così: indigna, offende, fa rabbrividire quanto accaduto aldi Latina, Matilde Celentano, costretta a dare conto della malattia che sta affrontando e a prendere in considerazione di adire alle vie legali per difendersi dalla violente accuse e dagli insulti social sul suo aspetto fisico che le sono piovuti addosso.