Livorno, la Fortezza Nuova dal 21 ottobre aprirà solo il sabato e la domenica: "Chiusura necessaria per svolgere i lavori" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A partire dal 21 ottobre, la Fortezza Nuova resterà chiusa dal lunedì al venerdì per consentire ai turni dei lavori in corso di svolgersi in completa sicurezza. Riaprirà, in via straordinaria, il sabato e la domenica in aree selezionate quando le ditte, incaricate di operare per la Nuova veste Livornotoday.it - Livorno, la Fortezza Nuova dal 21 ottobre aprirà solo il sabato e la domenica: "Chiusura necessaria per svolgere i lavori" Leggi tutta la notizia su Livornotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) A partire dal 21, laresterà chiusa dal lunedì al venerdì per consentire ai turni deiin corso di svolgersi in completa sicurezza. Ri, in via straordinaria, ile lain aree selezionate quando le ditte, incaricate di operare per laveste

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e Donne registrazione 15 Ottobre 2024 : nuova sfilata - un’assenza preoccupante e un ritorno che spiazza - I due sono usciti in esterna e sembrano avere un’intesa crescente. I telespettatori saranno sicuramente curiosi di vedere come evolverà la loro conoscenza nelle prossime puntate. Gemma Galgani, dopo una romantica cena a base di ostriche con Fabio, ha ballato la lambada in studio, mostrando tutta la sua felicità. (Anticipazionitv.it)

Corte Costituzionale - nuova votazione del Parlamento il 29 ottobre - All’ottavo scrutinio, lo scorso 8 ottobre, le opposizioni non hanno partecipato al voto e non hanno ritirato le schede e la maggioranza, in mancanza dei numeri, ha votato scheda bianca. . Si tratterà del nono scrutinio e servirà, come nel precedente, la maggioranza dei tre quinti dell’Assemblea. Sarà il 29 ottobre la prossima seduta del Parlamento in seduta comune per l’elezione del giudice ... (Lapresse.it)

Moby Dick Festival Dal 18 al 20 ottobre a Terranuova Bracciolini - 20 Jonas Hassen Khemiri con Antonio Gnoli - Il fuoco tragico del presente, traduzione di Paolo Maria Noseda Ore 18. “La conoscenza ed il confronto come potenti strumenti di promozione di valori morali, è con questa convinzione che l’amministrazione promuove da anni il Festival Moby Dick – dice l’assessora alla cultura, Sara Grifoni. (Lanazione.it)