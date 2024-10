LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: azzurre da podio nell’inseguimento a squadre! (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35: Questa la lista di partenza dell’inseguimento maschile: 1 POLAND 2 SWITZERLAND 3 SPAIN 4 CHINA 5 UNITED STATES 6 CANADA 7 GERMANY 8 GREAT BRITAIN 9 JAPAN 10 ITALY 11 DENMARK 12.33: Si chiude qui dunque la qualificazione dell’inseguimento femminile a squadre e l’Italia esce con lsa certezza di potersi giocare un posto sul podio. Le azzurre affronteranno questa sera in semifinale la Germania, mentre l’altra sfida sarà tra Gran Bretagna e Cina. Le altre due sfide che potrebbero aprire alle vincenti la porta della finale per il bronzo sono Svizzera-Polonia e Canada-Belgio 12.32: Resta sotto ai 3 secondi il vantaggio della Gran Bretagna sull’Italia a fine gara. Le nritanniche volano al comando con il crono di 4’11?868 12.31: Accelerano le britanniche asl terzo km e oras hanno un vantaggio superiore ai 2 secondi 12. Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2024 in DIRETTA: azzurre da podio nell’inseguimento a squadre! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.35: Questa la lista di partenza dell’inseguimento maschile: 1 POLAND 2 SWITZERLAND 3 SPAIN 4 CHINA 5 UNITED STATES 6 CANADA 7 GERMANY 8 GREAT BRITAIN 9 JAPAN 10 ITALY 11 DENMARK 12.33: Si chiude qui dunque la qualificazione dell’inseguimento femminile ae l’Italia esce con lsa certezza di potersi giocare un posto sul. Leaffronteranno questa sera in semifinale la Germania, mentre l’altra sfida sarà tra Gran Bretagna e Cina. Le altre due sfide che potrebbero aprire alle vincenti la porta della finale per il bronzo sono Svizzera-Polonia e Canada-Belgio 12.32: Resta sotto ai 3 secondi il vantaggio della Gran Bretagna sull’Italia a fine gara. Le nritanniche volano al comando con il crono di 4’11?868 12.31: Accelerano le britanniche asl terzo km e oras hanno un vantaggio superiore ai 2 secondi 12.

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : subito il quartetto femminile a caccia della zona podio - A Ballerup (Danimarca) ci apprestiamo a vivere una settimana di grandi emozioni e rivincite dopo i Giochi olimpici di Parigi con tanti azzurri in gara alla ricerca di risultati di prestigio anche se alcuni protagonisti (Filippo Ganna su tutti) non saranno presenti per la vicinanza con l’appuntamento olimpico. (Oasport.it)