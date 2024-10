L'hacker arrestato conosceva le password di 46 magistrati, tra cui Nicola Gratteri (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Era in possesso, tra Firenze, Perugia e Torino, di ben 46 password di altrettanti magistrati inquirenti (tra cui, come riferisce il Corriere di Napoli, quella di Nicola Gratteri), tra cui anche quelle dei procuratori di Perugia e di Firenze. La circostanza emerge dagli approfondimenti investigativi eseguiti dalla Procura di Napoli sulle informazioni acquisite e analizzate dagli inquirenti nell’ambito Feedpress.me - L'hacker arrestato conosceva le password di 46 magistrati, tra cui Nicola Gratteri Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Era in possesso, tra Firenze, Perugia e Torino, di ben 46di altrettantiinquirenti (tra cui, come riferisce il Corriere di Napoli, quella di), tra cui anche quelle dei procuratori di Perugia e di Firenze. La circostanza emerge dagli approfondimenti investigativi eseguiti dalla Procura di Napoli sulle informazioni acquisite e analizzate dagli inquirenti nell’ambito

Arrestato hacker per violazione dei server del Ministero della Giustizia : 46 password di magistrati scoperte - Le autorità stanno anche lavorando per esplorare se ci siano altre vulnerabilità nei sistemi di dati sensibili. Questo tipo di attacco sottolinea come il cyberspazio possa essere utilizzato come un terreno fertile per attività criminose. Un giovane hacker siciliano di 24 anni, Carmelo Miano, è stato arrestato dopo essere stato accusato di aver violato i server del Ministero della Giustizia. (Gaeta.it)