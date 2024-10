La sinistra woke si è suicidata sposando la causa dei suoi nuovi amici, Hamas e Hezbollah (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I grandi eventi hanno il loro giorno dopo. “Le 8-octobre” di Eva Illouz, sociologa franco-israeliana, per i tract, la collana dei libretti di Gallimard, si occupa del giorno dopo il pogrom. “Avremm Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - La sinistra woke si è suicidata sposando la causa dei suoi nuovi amici, Hamas e Hezbollah Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I grandi eventi hanno il loro giorno dopo. “Le 8-octobre” di Eva Illouz, sociologa franco-israeliana, per i tract, la collana dei libretti di Gallimard, si occupa del giorno dopo il pogrom. “Avremm Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Omicidio Pamio - la testimone parla dopo 12 anni : «Quel giorno ho visto Monica Busetto - poco prima sorrideva come può aver ucciso?» - MESTRE - «Ricordo bene quella mattina, era poco prima di Natale. Ho chiacchierato con Monica due volte, anche prima di chiudere, saranno state più o meno le 13. Lei era nel terrazzino di... (Ilgazzettino.it)

Ragazza di 15 anni muore il giorno dopo le dimissioni dall’ospedale : si indaga per omicidio colposo - Si cercherà di far luce sulle eventuali responsabilità che hanno portato alla morte della 15enne che era stata dimessa 48 ore prima del decesso dall'ospedale di Treviglio. La Procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo. Continua a leggere . La notizia è giunta nelle prime ore del pomeriggio. (Fanpage.it)

La storia di Ester - la 15enne di Treviglio : dimessa dall’ospedale per un’influenza intestinale - muore il giorno dopo - Solo 36 ore prima, la giovane era stata dimessa dal pronto soccorso dell’ospedale di Treviglio (Bergamo), dove le era stata diagnosticata una semplice influenza intestinale. Preoccupati, i genitori l’hanno portata all’ospedale di Treviglio, dove la pediatra di turno, non rilevando febbre ma notando valori di saturazione alterati, le ha diagnosticato un’influenza intestinale. (Open.online)