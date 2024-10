La B dopo 76 anni torna allo stadio dei Marmi di Carrara: ok alla riapertura (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Carrara – La Carrarese, neopromossa in serie B, ritrova la sua casa. Carrarese-Mantova, infatti, si giocherà allo stadio dei Marmi. Domenica 20 ottobre alle 15 la serie B sarà nuovamente di scena a Carrara a 76 anni dall’ultima volta. La commissione provinciale pubblico spettacolo ha eseguito il secondo e ultimo sopralluogo all’interno dell’impianto e ha dato il proprio via libera alla riapertura. dopo solo tre partite giocate all’Arena Garibaldi di Pisa la Carrarese potrà dunque tornare a disputare match ufficiali e ad allenarsi all’interno dell’impianto comunale. Tutto ciò è stato possibile grazie al grande sforzo dell’amministrazione comunale che da giugno a oggi ha investito per l’adeguamento dello stadio dei Marmi circa 2 milioni di euro. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)– La Carrarese, neopromossa in serie B, ritrova la sua casa. Carrarese-Mantova, infatti, si giocheràdei. Domenica 20 ottobre alle 15 la serie B sarà nuovamente di scena aa 76dall’ultima volta. La commissione provinciale pubblico spettacolo ha eseguito il secondo e ultimo sopralluogo all’interno dell’impianto e ha dato il proprio via liberasolo tre partite giocate all’Arena Garibaldi di Pisa la Carrarese potrà dunquere a disputare match ufficiali e ad allenarsi all’interno dell’impianto comunale. Tutto ciò è stato possibile grazie al grande sforzo dell’amministrazione comunale che da giugno a oggi ha investito per l’adeguamento dellodeicirca 2 milioni di euro.

