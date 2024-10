Ilfattoquotidiano.it - Intossicazione da salmonella a scuola: 224 casi in provincia di Firenze a causa di un piatto a mensa

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Del farro con pesto e pomodorini servito il 24 settembre ha scatenato l’diregistrata in diverse scuole delledie che ha colpito 224 studenti. L’assessore alla salute della Regione Toscana Simone Bezzini nella sua informativa urgente, richiesta dal consigliere regionale della Lega Marco Landi, ha rivelato alcuni dettagli della vicenda. Idi salmonellosi notificati sono stati infatti 224 avvenuti in alcune mense gestite da “Qualità e servizi” . La maggior parte deiafferisce a Sesto Fiorentino (100) e Campi Bisenzio (92); gli altri comuni interessati sono(8), Signa (6), Barberino (5), Scandicci (2) e un caso in residenti a Fiesole, Figline e Incisa, Carmignano, Fucecchio, Lastra a Signa, Poggibonsi.