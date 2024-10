Interventi upgrade tecnologico del nodo Salerno: Rfi aggiudica la gara (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Rete Ferroviaria Italiana ha aggiudicato la gara d’appalto del valore di circa 15 milioni di euro per la progettazione esecutiva e la realizzazione di un nuovo Apparato Centrale a tecnologia Computerizza (ACC) del nodo di Salerno Centrale in sostituzione degli attuali impianti elettromeccanici Salernotoday.it - Interventi upgrade tecnologico del nodo Salerno: Rfi aggiudica la gara Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Rete Ferroviaria Italiana hato lad’appalto del valore di circa 15 milioni di euro per la progettazione esecutiva e la realizzazione di un nuovo Apparato Centrale a tecnologia Computerizza (ACC) deldiCentrale in sostituzione degli attuali impianti elettromeccanici

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Interventi upgrade tecnologico del nodo Salerno: Rfi aggiudica la gara - Sarà realizzato l'Apparato Centrale Computerizzato (ACC) funzionale al sistema ERTMS. L'importo dell’appalto è di circa 15 milioni di euro ... (salernotoday.it)

Rete Ferroviaria Italiana, aggiudicata gara per interventi di upgrade tecnologico del nodo di Salerno - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha aggiudicato la gara d'appalto del valore di circa 15 milioni di euro per la progettazione esecutiva e la realizzazione di un nuovo Apparato Centrale a tecnolog ... (ilvescovado.it)

Treni, fino al 25 ottobre modifiche alla circolazione ferroviaria per lavori da Roma Termini ad Albano, Frascati e Velletri (Castelli Romani) - Fino al 25 ottobre sono in corso modifiche alla circolazione ferroviaria a Roma Termini a causa di non meglio precisati lavori di potenziamento ... (castellinotizie.it)