Incendio nella notte: danneggiata Range Rover intestata a una casalinga (Di mercoledì 16 ottobre 2024) BRINDISI - Intervento nella notte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi in via Appia per un Incendio divampato su una Range Rover Evoque. L'auto, intestata a una casalinga, si è gravemente danneggiata nella parte anteriore. La chiamata al 115 è giunta alle 3.32. Sul posto anche Brindisireport.it - Incendio nella notte: danneggiata Range Rover intestata a una casalinga Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) BRINDISI - Interventodei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi in via Appia per undivampato su unaEvoque. L'auto,a una, si è gravementeparte anteriore. La chiamata al 115 è giunta alle 3.32. Sul posto anche

