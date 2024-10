I vertici della Lega Navale italiana venerdì e sabato alla Rotonda (Di mercoledì 16 ottobre 2024) venerdì e sabato si svolgeranno i lavori dell’annuale Assemblea generale della Lega Navale italiana, quest’anno organizzati dalle Sezioni di Marzocca e di Falconara Marittima. Presso la Rotonda a mare si incontreranno i vertici nazionali della Lega Navale italiana con i Presidenti (o loro deLegati) delle duecentocinquantaquattro strutture periferiche (tra sezioni e deLegazioni) nelle quali la Lega Navale italiana si articola. A margine dell’evento, venerdì dalle 10,30 alle 12,20 si terrà un convegno su alimentazione, prevenzione, sport e salute. Moderati dall’oncologo dott. Rodolfo Mattioli, parteciperanno alla tavola Rotonda la dietologa dott.ssa Marina Taus, il Dott. Maurizio Ricci Medico, specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa, il cardiologo dott. Giampiero Perna e l’oncologa prof.ssa Rossana Berardi. Ilrestodelcarlino.it - I vertici della Lega Navale italiana venerdì e sabato alla Rotonda Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)si svolgeranno i lavori dell’annuale Assemblea generale, quest’anno organizzati dalle Sezioni di Marzocca e di Falconara Marittima. Presso laa mare si incontreranno inazionalicon i Presidenti (o loro deti) delle duecentocinquantaquattro strutture periferiche (tra sezioni e dezioni) nelle quali lasi articola. A margine dell’evento,dalle 10,30 alle 12,20 si terrà un convegno su alimentazione, prevenzione, sport e salute. Moderati dall’oncologo dott. Rodolfo Mattioli, parteciperannotavolala dietologa dott.ssa Marina Taus, il Dott. Maurizio Ricci Medico, specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa, il cardiologo dott. Giampiero Perna e l’oncologa prof.ssa Rossana Berardi.

