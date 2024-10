Sport.periodicodaily.com - Hellas Verona vs Monza: le probabili formazioni

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Obiettivo salvezza sia per gli scaligeri, protagonista di un avvio positivo, e i brianzoli che non hanno ancora mai vinto.si giocherà lunedì 21 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Bentegodi.VS TORINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa hanno avuto un impatto positivo tanto da attestarsi a metà classifica. Nell’ultimo turno la squadra di Zanetti ha vinto il derby veneto contro il Venezia riscattando le tre sconfitte consecutive precedenti. Contro i brianzoli l ‘occasioni per allontanarsi ancora dalla zona salvezza. Brianzoli in crisi di risultati ultimi con quattro punti, frutto di 4 pareggi e 3 sconfitte. La squadra di Nesta non ha ancora mai vinto e questo inizia a pesare molto. Contro i gialloblù obbligatorio quanto meno non perdere.