Grande Fratello, lite tra Yulia e Mariavittoria: «Covi rancore e sparli» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La notte appena trascorsa è stata decisamente movimentata all'interno della casa del Grande Fratello. A generare il caos è stato uno scontro molto acceso tra Mariavittoria Minghetti e Yulia Bruschi. Tra le due donne non è mai corso buon sangue, sta di fatto che anche in passato si sono stuzzicate. Ad ogni modo, questa notte si è toccato l'apice. Tutto è partito da delle presunte occhiatacce e spintoni di Yulia nei confronto di Mariavittoria. Questo ha spinto la Bruschi a chiedere un confronto con la Minghetti che, tuttavia, è sfociato in lite. Ben presto, poi, sono intervenute anche le altre donne della casa che, letteralmente, si sono schierate in due fazioni distinte. In men che non si dica si è creato il caos. La pesante lite tra Yulia e Mariavittoria al GF degenera: cosa è successo Il Grande Fratello si nutre di intrighi, discussioni accese e polemiche.

Al Grande Fratello è guerra nella notte : scoppia la lite che coinvolge molte concorrenti «Mi hai tirato una spallata» (VIDEO) - Lite furiosa al Grande Fratello: ecco cosa è successo Dopo aver sentito le parole di Mariavittoria, il trio del programma di Boncompagni e Yulia hanno voluto un confronto con la loro coinquilina. . Ah non ve lo ricordate? Ve lo ricordo io, l’hanno fatto vedere in una clip. Ma davvero? Non ti avvicini a me nemmeno se inciampi. (Donnapop.it)

Grande Fratello - lite nella notte tra Jessica e Yulia : “Ma chi ti si inc*la” - Grande Fratello: il confronto tra Jessica Morlacchi e Yulia Naomi Bruschi Durante la notte, si è verificato un nuovo scontro, che ha visto i toni alzarsi ulteriormente. Le due concorrenti non hanno mai nascosto la loro reciproca antipatia, la quale sembra derivare dall'interesse comune per Luca Giglioli, noto come 'Giglio' e da alcune clip mostrate durante le dirette del reality show. (Movieplayer.it)

“Grande Fratello” - paura per le concorrenti : “L’ho visto entrare” - ma la regia censura tutto - twitter. Jessica Morlacchi si è detta subito impaurita, poi però, riflettendoci su, l’ex leader dei Gazosa ha chiesto alle coinquiline di non toccare l’animale. Una scelta quella della produzione che ha infastidito il pubblico, che sui social si è chiesto come mai sia stata applicata la censura. . News tv. (Tvzap.it)