Giornata mondiale del pane | Bisogno di manodopera Riscoprite i nostri fornai

"È giusto e doveroso celebrare uno degli alimenti più antichi e simbolo della nostra cultura e della nostra tradizione. Questa Giornata è un'opportunità per riconoscere il valore di un prodotto che va oltre il semplice nutrimento, rappresentando tradizione, comunità e condivisione". Così Daniele Casolari (foto), responsabile sindacale della categoria Alimentazione Lapam Confartigianato, cogliendo l'occasione della Giornata mondiale del pane e dei prodotti da forno artigianali, che si celebra ogni anno oggi (16 ottobre). La ricorrenza è stata un'occasione per approfondire i dati di un'analisi elaborata dall'ufficio studi Lapam Confartigianato proprio sulla filiera. Come si evince dall'indagine, al 30 giugno di quest'anno le imprese attive del territorio reggiano che producono prodotti da forno e farinacei sono 265, di cui l'87,2%, pari a 231 unità, sono artigiane.

