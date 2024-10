Lettera43.it - FiberCop pesta i piedi a Open Fiber e le altre pillole del giorno

(Di mercoledì 16 ottobre 2024). Tradotto: la società controllata dagli americani di Kkr che nel luglio scorso ha rilevato la rete Tim si allarga anche a discapito dell’azienda controllata da Cdp, cioè dallo Stato. Scandalo a corte, nel senso di Palazzo Chigi, dove forse pensavano che il fondo americano avrebbe fatto l’interesse del governo e non i propri. Invece, destino cinico e baro,guidata dall’ex ad di Ferrovie Luigi Ferraris punta a invadere il campo della concorrente cablando zone di sua pertinenza. Al Mef, citando la vecchia massima di Andreotti, constatano che la gratitudine è il sentimento delprima. Invece che lavorare per la fusione tra le due società, che tra l’altro comporterebbe 2,5 miliardi di ulteriore guadagno per Tim, gli americani se ne fregano.