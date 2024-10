Ilnapolista.it - Fermiamo il linciaggio su Sangiuliano: un’inutile gogna che potrebbe portare a una tragedia (Il Giornale)

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)ilsuchea una(Il). Il quotidiano Ilpubblica in prima pagina un fondo di Hoara Borselli titolato: “Caso Sangouliano, appello ai colleghi: oraci”. Questo il testo: Molti amici comuni mi dicono che Gennaro, ex ministro della Cultura, stia vivendo queste settimane in modo tormentato e drammatico, molto più drammatico di quello che ci si possa immaginare. Abbiamo assistito, e purtroppo continuiamo ad assistere, a un pubblicoche non ha precedenti per invasività, sproporzione di motivazione –non ha fatto male a nessuno se non a se stesso – e di forze in campo. Nelle scorse ore ho sentito al telefono, ho parlato con lui, riservatamente, e mi sono impegnata a non riferire nulla di quello che mi ha detto.