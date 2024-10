Facoltà di Medicina verso lo stop ai test: cosa cambia e quando posti ci saranno in più (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Oggi in Senato, è stata presentata una novità che potrebbe rivoluzionare l’accesso ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Medicina Veterinaria: lo stop ai test d’ingresso. La proposta, illustrata dal presidente della Commissione Istruzione Roberto Marti e dal presidente della Commissione Sanità Francesco Zaffini, prevede un nuovo sistema di ammissione con l’introduzione di un semestre a accesso libero. In base alla riforma, gli studenti potranno iscriversi liberamente ai corsi di Medicina per il primo semestre, senza dover superare il tradizionale test d’ingresso. Dopo questo periodo, verrà stilata una graduatoria nazionale, basata sugli esami svolti durante il primo semestre, che saranno uniformi per tutti gli atenei. Thesocialpost.it - Facoltà di Medicina verso lo stop ai test: cosa cambia e quando posti ci saranno in più Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Oggi in Senato, è stata presentata una novità che potrebbe rivoluzionare l’accesso ai corsi di laurea in, Odontoiatria eVeterinaria: loaid’ingresso. La proposta, illustrata dal presidente della Commissione Istruzione Roberto Marti e dal presidente della Commissione Sanità Francesco Zaffini, prevede un nuovo sistema di ammissione con l’introduzione di un semestre a accesso libero. In base alla riforma, gli studenti potranno iscriversi liberamente ai corsi diper il primo semestre, senza dover superare il tradizionaled’ingresso. Dopo questo periodo, verrà stilata una graduatoria nazionale, basata sugli esami svolti durante il primo semestre, cheuniformi per tutti gli atenei.

Università - stop ai test d’ingresso per accedere alla facoltà di medicina - Il governo spera di introdurre la novità già dall’anno accademico 2025/26, ma dipenderà soprattutto dai tempi parlamentari, mentre è già al lavoro per i decreti. Si tratta di una legge delega, i particolari saranno precisati appunto nella delega”, ha chiarito il presidente della Commissione Sanità del Senato, Francesco Zaffini all’Ansa. (Bergamonews.it)

Stop al numero chiuso per Medicina - Odontoiatria e Protesi dentaria - Per il primo anno aboliamo il numero chiuso e i test d’ingresso, ma prevediamo un semestre-filtro con esami caratterizzanti, i cui risultati saranno comunque riconosciuti per percorsi formativi alternativi. La riforma include, comunica il Mur, iniziative di orientamento già durante gli ultimi anni di scuola secondaria, con percorsi specifici per favorire l’ingresso nei corsi di laurea. (Ilfaroonline.it)

Stop ai test per l’accesso a Medicina - Rubano (FI) : “Un passo avanti per la sanità” - . Un impegno concreto da parte del governo e di Forza Italia, che continuano a lavorare per rafforzare il settore sanitario e assicurare un servizio efficiente e di qualità a tutti i cittadini”. it. L’abolizione del numero chiuso e l’introduzione di un semestre-filtro rappresentano ai test di medicina, è un grande passo avanti per garantire una formazione di qualità e rispondere al fabbisogno di ... (Anteprima24.it)