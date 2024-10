Gaeta.it - Emergenza sanitaria a Capri: un’ambulanza elettrica ferma da un mese mette a rischio i soccorsi

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazionesull’isola diha assunto toni critici negli ultimi tempi a causa dell’inattività di. Questo mezzo, indispensabile per raggiungere le aree più difficili dell’isola, è fermo da unper un guasto. L’Unione Nazionale Consumatori ha sollevato preoccupazioni riguardo ai ritardi nei soccorso e ai potenziali rischi per la salute dei residenti e dei turisti. La situazione ha spinto anche l’ASL Napoli 1 a intervenire con urgenza per esplorare soluzioni. Il guasto dell’ambulanza e le conseguenze per iDa oltre un, la mini ambulanza utilizzata dal servizio 118 aa causa di un guasto tecnico.