Domani il summit Ue su Ucraina e Medio Oriente conclusioni su migranti a rischio

(Adnkronos) – Il Consiglio Europeo, in agenda per Domani, giovedì 17 ottobre, e venerdì 18, sarà focalizzato su quattro temi centrali: guerra in Ucraina, conflitti nel Medio Oriente, migrazioni e competitività dell'Ue. Questi, ha spiegato un alto funzionario Ue, saranno i punti sui quali i leader avranno una discussione approfondita.

**Ucraina : Meloni - 'ragionare su Gaza all'indomani del cessate fuoco'** - (Adnkronos) - "Tutti siamo d'accordo sulla pace, l'Italia lavora dall'inizio in Ucraina e Medio Oriente per costruire la pace, poi bisogna intendersi su come la pace si costruisca nel concreto: in Medio Oriente significa continuare a lavorare per il cessate fuoco a Gaza e in Libano. Così la premier Giorgia Meloni, in replica al Senato. (Liberoquotidiano.it)