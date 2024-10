DIRETTA | Le notizie del 16 ottobre: Dybala torna in gruppo, annuncio esplosivo di Pogba (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le notizie in DIRETTA più importanti di oggi, mercoledì 16 ottobre: sabato torna il campionato, allarme Juve e Inter per gli infortuni in nazionale Sabato torna il campionato di Serie A dopo la parentesi delle nazionali e l’ultima vittoria dell’Italia di Spalletti contro Israele in Nations League. Le big alle prese con gli infortuni: McKennie in casa Juventus è solo l’ultimo della serie, mentre l’Inter rischia di non avere a disposizione Zielinski contro la Roma dopo il problema accusato con la Polonia dall’ex Napoli. Intanto le due grandi d’Italia potrebbero sfidarsi sul mercato per Tah. Piotr Zielinski (LaPresse) – Calciomercato.itTutte le notizie più interessanti di giornata: segui la nostra DIRETTA su Calciomercato.it. Calciomercato.it - DIRETTA | Le notizie del 16 ottobre: Dybala torna in gruppo, annuncio esplosivo di Pogba Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Leinpiù importanti di oggi, mercoledì 16: sabatoil campionato, allarme Juve e Inter per gli infortuni in nazionale Sabatoil campionato di Serie A dopo la parentesi delle nazionali e l’ultima vittoria dell’Italia di Spalletti contro Israele in Nations League. Le big alle prese con gli infortuni: McKennie in casa Juventus è solo l’ultimo della serie, mentre l’Inter rischia di non avere a disposizione Zielinski contro la Roma dopo il problema accusato con la Polonia dall’ex Napoli. Intanto le due grandi d’Italia potrebbero sfidarsi sul mercato per Tah. Piotr Zielinski (LaPresse) – Calciomercato.itTutte lepiù interessanti di giornata: segui la nostrasu Calciomercato.it.

DIRETTA | Le notizie del 16 ottobre : Zielinski preoccupa l’Inter - Dybala torna in gruppo - 08:04 16 Ottobre Inter, allarme Zielinski: ko in Nazionale Si ferma Zielinski con la Polonia: infortunio muscolare per il centrocampista dell’Inter, che al ritorno a Milano si sottoporrà a nuovi accertamenti. (Calciomercato.it)

LIVE Sinner-Medvedev - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il n.1 torna in campo nell’esibizione milionaria - La sfida di quarti di finale del Six Kings Slam 2024 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev inizierà alle 18. Buon divertimento e buon tennis a tutti! . I problemi per il moscovita giungono proprio nel momento in cui è chiamato a superare uno tra l’altoatesino e Carlos Alcaraz. Dal canto suo Medvedev, ventottenne moscovita, arriva al cospetto degli emiri ad una settimana dalla sconfitta ai quarti ... (Oasport.it)

LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 28-30 - Eurolega basket in DIRETTA : tornano sotto gli emiliani nel 2° quarto - 9-7 Due su due ai liberi di Tucker. Fallo di Grazulis. 15 Il rooster dei baltici è ottimo, visto che sono presenti giocatori di rango europeo, che dolori hanno dato all’Italia al pre-olimpico. Palla Virtus. 5-4 Sbaglia Clyburne, anche Ulanovas. 0-2 Fallo di Pajola, primo della partita. 15-14 Meno uno dello Zalgiris grazie a una coppia di canestri da due punti. (Oasport.it)