Dalla Cina alle Grigne sulle orme dei fossili di Stoppani

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lecco, 16 ottobre 2024 -di Antonio, nel duecentesimo anniversario della nascita del grande naturalista lecchese. Una ventina di studenti della Pekin University, accompagnati da Andrea Tintori, già professore di Paleontologia dell’Università degli Studi di Milano, ha girato in lungo e in largo per le cime lombarde, d, alla Val di Mello, per toccare con mano le rocce e i luoghi nei quali l’autore de Il Bel Paese (1876) effettuava i suoi studi. “Dihanno parlato storici, letterati, ingegneri ma se qualcuno volesse vedere deidove deve andare?”, si chiede il professor Tintori. Un messaggio che deve essere arrivato più forte a Pechino che a Lecco, con gli studenti cinesi che hanno dedicato dieci giorni faticosi alla ricerca sul campo e alla geologia del lago.