Crepet inchioda i "peggiori genitori della storia", il botta e risposta con Galiano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I genitori quarantacinquenni di oggi fanno discutere Paolo Crepet ed Enrico Galiano. “I peggiori della storia” da un lato, “i migliori della storia” dall'altro: visioni contrapposte sulla genitorialità da parte dei due studiosi che corrono parallele sui social e sui giornali. La visione sui genitori contemporanei e il loro rapporto con i figli ha creato un dibattito a distanza tra lo psichiatra e l'insegnante e scrittore che hanno esposto due posizioni diametralmente opposte con dati a supporto delle rispettive tesi e che naturalmente hanno scatenato il dibattito. A iniziare la diatriba, Crepet che in un'intervista a La Repubblica ha definito i genitori italiani “i peggiori della storia”. Lo psichiatra e sociologo li ha anche definiti “accondiscendenti” e “senza carisma”. Iltempo.it - Crepet inchioda i "peggiori genitori della storia", il botta e risposta con Galiano Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Iquarantacinquenni di oggi fanno discutere Paoloed Enrico. “I” da un lato, “i migliori” dall'altro: visioni contrapposte sullaalità da parte dei due studiosi che corrono parallele sui social e sui giornali. La visione suicontemporanei e il loro rapporto con i figli ha creato un dibattito a distanza tra lo psichiatra e l'insegnante e scrittore che hanno esposto due posizioni diametralmente opposte con dati a supporto delle rispettive tesi e che naturalmente hanno scatenato il dibattito. A iniziare la diatriba,che in un'intervista a La Repubblica ha definito iitaliani “i”. Lo psichiatra e sociologo li ha anche definiti “accondiscendenti” e “senza carisma”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Per Paolo Crepet «i 45enni sono i peggiori genitori della storia» - Galiano spiega perché non è per niente d'accordo - Nuovo confronto tra Enrico Galiano e Paolo Crepet dopo quello di giugno a 'Dilemmi' su Rai 3. Le loro posizioni, all'interno di un dibattito distinto e moderato, promosso da Gianrico Carofiglio, erano state diametralmente opposte. Galiano era a favore di una maggior tolleranza e Crepet che... (Pordenonetoday.it)

Crepet : “I 45enni di oggi sono i peggiori genitori” - la risposta di Galiano : “Spesso siamo troppo presenti - protettivi e apprensivi - ma siamo migliori rispetto al passato - ecco perché” - In un video pubblicato sui social, lo scrittore pordenonese contesta l'opinione di Crepet, secondo cui i quarantacinquenni sarebbero i peggiori genitori della storia. L'articolo Crepet: “I 45enni di oggi sono i peggiori genitori”, la risposta di Galiano: “Spesso siamo troppo presenti, protettivi e apprensivi, ma siamo migliori rispetto al passato, ecco perché” sembra essere il primo su Orizzonte ... (Orizzontescuola.it)