Classica, jazz, pop, lirica e contemporanea: al via l’edizione invernale di "Poliedrica" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo il grande successo della sua edizione estiva, torna per il secondo anno consecutivo anche la versione invernale di "Poliedrica - Incroci di Note Winter Edition", una rassegna musicale che si conferma una piattaforma aperta a diversi generi e stili. Si tratta di un percorso organizzata dal Ilpiacenza.it - Classica, jazz, pop, lirica e contemporanea: al via l’edizione invernale di "Poliedrica" Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo il grande successo della sua edizione estiva, torna per il secondo anno consecutivo anche la versionedi "- Incroci di Note Winter Edition", una rassegna musicale che si conferma una piattaforma aperta a diversi generi e stili. Si tratta di un percorso organizzata dal

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovi format e grandi classici per la stagione invernale all’Ottavo Nano - Il venerdì si apre con il nuovo format dal titolo tipicamente toscano: Ganzo. Che partirà per la prima volta il 16 ottobre, in collaborazione con Follie di Giosuè, Rebecca e Tatiana. Una serata in ... (luccaindiretta.it)

Hugo crea una capsule per The Nightmare Before Christmas con Disney - È la prima collaborazione tra il brand tedesco e la casa di produzione statunitense e si compone di 11 pezzi unisex con protagonista il personaggio principale Jack Skellington. (it.fashionnetwork.com)

La manicure più elegante e avvolgente dell’autunno? Sono le espresso chrome nails - Marroni, scurissime e dall'effetto cromato. Le espresso chrome nails sono le unghie più cool dell'autunno e dalle vibrazioni avvolgenti come un caffè espresso. (alfemminile.com)