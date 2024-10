Cina: velivolo anfibio AG600 inizia test di fatica su scala reale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pechino, 16 ott – (Xinhua) – Il velivolo anfibio di grandi dimensioni AG600, sviluppato autonomamente dalla Cina, ha iniziato il test di fatica su scala reale, ha dichiarato oggi l’Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Il test e’ stato effettuato presso l’Aircraft Strength Research Institute of China nel distretto di Yanliang a Xi’an, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, secondo quanto dichiarato dall’AVIC, il principale produttore di aeromobili del Paese. Questo test fornira’ un’importante base di prova su scala reale per il futuro prolungamento della vita e le modifiche del velivolo, ha dichiarato l’AVIC. La famiglia di velivoli anfibi di grandi dimensioni AG600 e’ stata sviluppata come equipaggiamento aeronautico avanzato di vitale importanza per rafforzare le capacita’ nazionali di soccorso in caso di emergenza. Romadailynews.it - Cina: velivolo anfibio AG600 inizia test di fatica su scala reale Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pechino, 16 ott – (Xinhua) – Ildi grandi dimensioni, sviluppato autonomamente dalla, hato ildisu, ha dichiarato oggi l’Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Ile’ stato effettuato presso l’Aircraft Strength Research Institute of China nel distretto di Yanliang a Xi’an, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, secondo quanto dichiarato dall’AVIC, il principale produttore di aeromobili del Paese. Questofornira’ un’importante base di prova super il futuro prolungamento della vita e le modifiche del, ha dichiarato l’AVIC. La famiglia di velivoli anfibi di grandi dimensionie’ stata sviluppata come equipaggiamento aeronautico avanzato di vitale importanza per rafforzare le capacita’ nazionali di soccorso in caso di emergenza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Via il test d’ingresso per Medicina - il parere di Pregliasco : “Cambiamento necessario - ma evitare eccesso di studenti” - L'articolo Via il test d’ingresso per Medicina, il parere di Pregliasco: “Cambiamento necessario, ma evitare eccesso di studenti” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'Università Statale di Milano, ha recentemente condiviso le sue opinioni riguardo alle nuove modalità di accesso ... (Orizzontescuola.it)

Via al test d’ingresso per Medicina - il parere di Pregliasco : “Cambiamento necessario - ma evitare eccesso di studenti” - L'articolo Via al test d’ingresso per Medicina, il parere di Pregliasco: “Cambiamento necessario, ma evitare eccesso di studenti” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'Università Statale di Milano, ha recentemente condiviso le sue opinioni riguardo alle nuove modalità di accesso ... (Orizzontescuola.it)

Medicina senza test d’ingresso : nuovo sistema di selezione dal 2025-2026 - . Dal prossimo anno accademico, gli aspiranti medici potrebbero accedere alla facoltà di Medicina senza dover affrontare i tradizionali test di ammissione. it. Il nuovo sistema prevede un semestre iniziale ad accesso libero, durante il quale gli studenti dovranno sostenere esami uniformi a livello nazionale. (Dailynews24.it)