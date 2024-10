Ciclismo, Uran dopo il ritiro: "Sogno di diventare un calciatore" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – Tra i tanti corridori che appenderanno la bici al chiodo a fine stagione c'è Rigoberto Uran, che come molti suoi colleghi sta già pensando a cosa fare da 'grande'. Di norma si resta nel medesimo mondo, cambiando vesti e magari salendo sull'ammiraglia, ma il quasi ex atleta dell'EF Education-EasyPost è notoriamente sui generis e lo conferma dichiarando il suo Sogno nel cassetto: diventare un calciatore professionista. I dettagli Intercettato dai microfoni del giornale El Colombiano, Uran ha spiegato subito le sue reali intenzioni, che dunque esulano dall'ambito dei rimorsi della vita a dispetto di una carta d'identità che sembra suggerire altro. "Mi dedicherò al calcio a livello professionistico: è un mio Sogno da sempre e voglio provarci per vedere cosa succederà. Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Uran dopo il ritiro: "Sogno di diventare un calciatore" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – Tra i tanti corridori che appenderanno la bici al chiodo a fine stagione c'è Rigoberto, che come molti suoi colleghi sta già pensando a cosa fare da 'grande'. Di norma si resta nel medesimo mondo, cambiando vesti e magari salendo sull'ammiraglia, ma il quasi ex atleta dell'EF Education-EasyPost è notoriamente sui generis e lo conferma dichiarando il suonel cassetto:unprofessionista. I dettagli Intercettato dai microfoni del giornale El Colombiano,ha spiegato subito le sue reali intenzioni, che dunque esulano dall'ambito dei rimorsi della vita a dispetto di una carta d'identità che sembra suggerire altro. "Mi dedicherò al calcio a livello professionistico: è un mioda sempre e voglio provarci per vedere cosa succederà.

