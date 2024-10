Tpi.it - Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata del 16 ottobre 2024 su Rai 3

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Chi?, ledel 16su Rai 3 Questa sera – mercoledì 16– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Greta Spreafico è scomparsa da più di due anni. La procura ha indagato il giardiniere, che ha trascorso con lei quella notte del 3 giugno, e il fidanzato. Documenti e testimonianze inedite saranno proposti da Federica Sciarelli stasera. E ancora il casosedicenne scomparsa da Viareggio: è da sola o in compagnia dell’uomo senza fissa dimora di cui si era innamorata? L’appello del padre: “Se nessuno la vede, vuol dire che qualcuno la ospita è una minore e nasconderla è un reato. Aiutatemi a trovarla, ha ancora la possibilità di costruirsi una vita normale e di avere un futuro”.