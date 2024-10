Centri in Albania, pronti meno della metà dei posti: “Su procedure di sicurezza personale formato solo ieri” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I Centri per migranti in Albania sono tutt'altro che pronti ad accogliere i primi ospiti. "solo oggi ci hanno fatto fare il training per la sicurezza nella struttura di Gjader”, ha raccontato a Fanpage.it uno dei lavoratori albanesi. A rischio c'è naturalmente l'incolumità dei migranti che saranno trattenuti nei Centri. Fanpage.it - Centri in Albania, pronti meno della metà dei posti: “Su procedure di sicurezza personale formato solo ieri” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Iper migranti insono tutt'altro chead accogliere i primi ospiti. "oggi ci hanno fatto fare il training per lanella struttura di Gjader”, ha raccontato a Fanpage.it uno dei lavoratori albanesi. A rischio c'è naturalmente l'incolumità dei migranti che saranno trattenuti nei

