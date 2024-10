Quotidiano.net - Carne vegetale, chi la produce e quanto costa: conviene davvero?

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ottobre 2024 – La tendenza culinaria degli ultimi anni propende sempre di più verso il ‘green’ ed uno dei maggiori rappresentanti della categoria è proprio la, che punta progressivamente a sostituire quella animale nelle cucine delle proprie case. Da non confondere con lasintetica e chiamata anche con il nome anglicizzato ‘fake meat’, laè a base di verdure e legumi ma non possiede le medesime proprietà dei vegetali. Questo perché gli ingredienti basilari del prodotto subiscono un lungo processo che ha come intento quello di trasformarli in qualcosa che assomigli il più possibile aanimale. Anche per questo motivo quindi è ormai appurato, tuttavia, come lanon possa sostituire del tutto laanimale per via dei differenti componenti nutrizionali che possiede.