Thesocialpost.it - Canone Rai, pagheremo meno. Confermata la riduzione per il 2025

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Buone notizie per tutti i possessori di televisori e di computer. All’nterno della Manovra approvata dal governo, è stata approvato il prolungamento delladella quota da versare per ilRai. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha confermato che la quota dovuta per ilsarà ridotta a 70 euro anche nel, come già previsto nella legge di bilancio dell’anno scorso. L’obiettivo di alleviare il carico fiscale per redditi medio-bassi Questa misura fa parte della manovra presentata dal governo, con l’obiettivo di alleviare il carico fiscale sui cittadini, specialmente quelli con redditi medio-bassi. La manovra prevede anche la stabilizzazione delladel cuneo fiscale per alcune fasce di reddito, una delle principali misure adottate per favorire la crescita economica e sostenere il potere d’acquisto delle famiglie.