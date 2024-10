Bologna, intervento chirurgico per El Azzouzi: due mesi di stop (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Oussama El Azzouzi è stato sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione di un’ernia cervicale, eseguito dal prof. Pierre Bernard all’ospedale di Bordeaux: i tempi di recupero sono di 60 giorni“. Recita così il comunicato del Bologna, che informa di uno stop piuttosto lungo per il centrocampista. “Continua a Casteldebole la preparazione dei rossoblù alla gara di sabato: oggi i ragazzi di Mister Italiano hanno svolto lavoro tattico e partitella. Giovanni Fabbian, dopo essere subentrato ieri al 54? con l’Italia U21, si è allenato con i compagni, così come Tommaso Pobega. Seduta differenziata per Lewis Ferguson” si legge ancora nella nota. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Oussama Elè stato sottoposto addi rimozione di un’ernia cervicale, eseguito dal prof. Pierre Bernard all’ospedale di Bordeaux: i tempi di recupero sono di 60 giorni“. Recita così il comunicato del, che informa di unopiuttosto lungo per il centrocampista. “Continua a Casteldebole la preparazione dei rossoblù alla gara di sabato: oggi i ragazzi di Mister Italiano hanno svolto lavoro tattico e partitella. Giovanni Fabbian, dopo essere subentrato ieri al 54? con l’Italia U21, si è allenato con i compagni, così come Tommaso Pobega. Seduta differenziata per Lewis Ferguson” si legge ancora nella nota.

