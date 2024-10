Bilancio Juventus 2023/24, nessun rilievo dal revisore Deloitte: la relazione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) nessuna irregolarità da segnalare sul Bilancio appena approvato della Juventus. È quanto emerge dalla relazione sul Bilancio consolidato al 30 giugno 2024 della società bianconera, realizzata dalla Deloitte, che dalla stagione 2021/22 ha il compito di analizzare i conti del club. La multinazionale specializzata in consulenza e revisione ha spiegato che l’ultimo esercizio delinea un quadro patrimoniale ed economico attendibile della squadra torinese. Quifinanza.it - Bilancio Juventus 2023/24, nessun rilievo dal revisore Deloitte: la relazione Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)a irregolarità da segnalare sulappena approvato della. È quanto emerge dallasulconsolidato al 30 giugno 2024 della società bianconera, realizzata dalla, che dalla stagione 2021/22 ha il compito di analizzare i conti del club. La multinazionale specializzata in consulenza e revisione ha spiegato che l’ultimo esercizio delinea un quadro patrimoniale ed economico attendibile della squadra torinese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bilancio Juventus 2024 : 394 - 5 milioni di euro di fatturato - costi in calo - ma aumenta il rosso. Tutte le cifre|Primapagina - Nel dettaglio, la maggior parte dei costi è legata a salari e stipendi del personale, a quota 264 milioni di euro (in calo rispetto ai 282,4 milioni di euro del 2022/23) di cui 239 milioni come compensi al personale tesserato (255 milioni nel 2022/23). com: SALARI E STIPENDI DEL PERSONALE I costi a bilancio per la Juventus sono diminuiti nel 2023/24 a 569,9 milioni di euro rispetto ai 606,9 ... (Justcalcio.com)

Bilancio Juventus 2024 : 394 - 5 milioni di euro di fatturato - costi in calo - ma aumenta il rosso. Tutte le cifre - La Juventus ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2024 con un rosso pari a 199,2 milioni di euro, un risultato in peggioramento rispetto all`esercizio... (Calciomercato.com)

Quanto costerà il ritorno di Pogba alla Juventus? L'impatto a bilancio - La squalifica di Paul Pogba per doping (era stato condannato a quattro anni) è stata ridotta dal Tas di Losanna a soli 18 mesi. Il centrocampista... (Calciomercato.com)