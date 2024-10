Bibbiena Nuoto, tutti gli atleti presentati nella sala delle bandiere del Comune (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Novanti atleti tra bambini, ragazzi e adulti hanno inaugurato la scorsa domenica la nuova stagione sportiva con i loro allenatori, accolti nella sala delle bandiere dal sindaco Filippo Vagnoli e dall’assessora allo sport Francesca Nassini. Gli amministratori hanno donato ai vari atleti una Arezzonotizie.it - Bibbiena Nuoto, tutti gli atleti presentati nella sala delle bandiere del Comune Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Novantitra bambini, ragazzi e adulti hanno inaugurato la scorsa domenica la nuova stagione sportiva con i loro allenatori, accoltidal sindaco Filippo Vagnoli e dall’assessora allo sport Francesca Nassini. Gli amministratori hanno donato ai variuna

Asd Bibbiena nuoto : presentati tutti gli atleti nella sala delle Bandiere del Comune - “I lavori fatti – commenta il Sindaco – hanno consegnato di fatto alla comunità una struttura moderna che spreca meno energia e quindi meno risorse. Ringrazio il Presidente della società sportiva e tutti gli allenatori per quello che stanno facendo”. Questo significa prendersi cura del presente, ma soprattutto mettere al sicuro il futuro. (Lanazione.it)

