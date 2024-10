Bianchini il ministro dello Sviluppo del Napoli: «Il modello De Laurentiis è unico, una genialata l’autoproduzione» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Bianchini il ministro dello Sviluppo del Napoli: «Il modello De Laurentiis è unico, una genialata l’autoproduzione» Tommaso Bianchini, 41 anni, l’anima del rinascimento del Napoli ai bordi del campo, intervistato dal Corriere dello Sport. Il Napoli, non si sa perché, ha la fissa di attribuire le qualifiche in inglese, quindi è il Chief Revenue Officer, responsabile dell’aumento delle entrate scrive il Corsport. Bianchini è figlio di Valerio storico coach di basket che riportò lo scudetto a Roma nei primi anni Ottanta. Dice subito: «Il Napoli potrebbe crescere fino a diventare uno dei primi dieci club del mondo. I prossimi due anni saranno cruciali per la fase due annunciata dal presidente e imperniata sul processo d’internazionalizzazione, la crescita dei ricavi e le infrastrutture. Stadio e centro sportivo». Ilnapolista.it - Bianchini il ministro dello Sviluppo del Napoli: «Il modello De Laurentiis è unico, una genialata l’autoproduzione» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)ildel: «Il moDe, una» Tommaso, 41 anni, l’anima del rinascimento delai bordi del campo, intervistato dal CorriereSport. Il, non si sa perché, ha la fissa di attribuire le qualifiche in inglese, quindi è il Chief Revenue Officer, responsabile dell’aumento delle entrate scrive il Corsport.è figlio di Valerio storico coach di basket che riportò lo scudetto a Roma nei primi anni Ottanta. Dice subito: «Ilpotrebbe crescere fino a diventare uno dei primi dieci club del mondo. I prossimi due anni saranno cruciali per la fase due annunciata dal presidente e imperniata sul processo d’internazionalizzazione, la crescita dei ricavi e le infrastrutture. Stadio e centro sportivo».

Napoli - nuovo ruolo per Tommaso Bianchini : ecco di che cosa si occuperà - Per questa ragione, probabilmente, Bianchini è l’uomo giusto in questo momento, poiché in pochi anni è riuscito a dare una sua impronta al lavoro, specialmente nell’ambito della brandizzazione. La sua visione potrebbe aiutare il numero uno azzurro a conquistare nuovi obiettivi dirigenziali. In questi anni, il presidente Aurelio De Laurentiis ha fissato alcuni obiettivi aziendali, legati alla ... (Spazionapoli.it)

Chi è Tommaso Bianchini | Chief Revenue Officer Napoli - Ora, il Napoli è un marchio riconosciuto e apprezzato. Ha migliorato il marketing e le partnership, rendendo Napoli più conosciuto a livello globale. Ha una lunga esperienza in gestione delle entrate e marketing sportivo. Qual è stato il percorso professionale di Tommaso Bianchini prima della SSC Napoli? Prima di Napoli, Bianchini ha lavorato come direttore commerciale per Fiorentina e ... (Spazionapoli.it)