Basket, Unieuro Forlì fa il suo big match contro Pesaro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Forlì prende fiato e fa suo il big match contro Pesaro per 71-50. Con l’inerzia sempre in pugno per tutto il match, Cinciarini e compagni hanno fatto la voce grossa mantenendo il vantaggio stabile in doppia cifra, liquidando una quotata avversaria. Parravicini in grande evidenza con 18 punti all’attivo. La Pallacanestro 2.015 aggredisce subito il match alla palla a due. Un break di 7-0 nel cuore del primo periodo vale subito il vantaggio in doppia cifra (13-3). Pesaro tira male, getta al vento possessi e l’Unieuro approfitta di ogni sbavatura, continuando a battere il chiodo. Nella seconda frazione la squadra di Antimo Martino mette le ali e vola addirittura sul +17 (34-17). Pesaro prova a rianimarsi dopo la pausa lunga con le incursioni di Ahmad (40-30), ma è soltanto una veloce sfuriata e nulla più. Sport.quotidiano.net - Basket, Unieuro Forlì fa il suo big match contro Pesaro Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024)prende fiato e fa suo il bigper 71-50. Con l’inerzia sempre in pugno per tutto il, Cinciarini e compagni hanno fatto la voce grossa mantenendo il vantaggio stabile in doppia cifra, liquidando una quotata avversaria. Parravicini in grande evidenza con 18 punti all’attivo. La Pallacanestro 2.015 aggredisce subito ilalla palla a due. Un break di 7-0 nel cuore del primo periodo vale subito il vantaggio in doppia cifra (13-3).tira male, getta al vento possessi e l’approfitta di ogni sbavatura, continuando a battere il chiodo. Nella seconda frazione la squadra di Antimo Martino mette le ali e vola addirittura sul +17 (34-17).prova a rianimarsi dopo la pausa lunga con le incursioni di Ahmad (40-30), ma è soltanto una veloce sfuriata e nulla più.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Benevento - una settimana “artificiale” in vista del match del Viviani contro il Sorrento - Il “Viviani” di Potenza, struttura scelta anche in questa stagione dal Sorrento per disputare le gare interne vista la perdurante indisponibilità del “Campo Italia” è dotato di una superficie di gioco sintetica. Alle 16 è in programma un test amichevole contro il Montefalcone (Terza categoria) e per il tecnico ci sarà la possibilità di iniziare a valutare la condizione dei suoi ragazzi. (Anteprima24.it)

WWE : AJ Styles rivela la gravità dell’infortunio subito durante il match contro Carmelo Hayes SmackDown - Con l’infortunio arrivato così presto dopo il suo ritorno, alcuni hanno ipotizzato che questa situazione possa essere una “messa in scena” per costruire qualcosa di importante. Il match è iniziato bene, ma Styles si è infortunato al piede, causando l’interruzione dell’incontro. Styles ha riconosciuto la gravità della situazione: “Bingo, come dicono i giovani… sono fritto!” Bingo, as the ... (Zonawrestling.net)

«Diamo un calcio all’apartheid» : corteo contro Israele prima del match con l’Italia a Udine - Il 9 settembre scorso, nel match d’andata che si è giocato alla Ferenc Puskas Arena di Budapest, una parte dei circa 400 ultrà italiani presenti sugli spalti ha protestato dando le spalle all’inno israeliano. Il patrocinio a #ItaliaIsraele è stato un errore, e non si può restare in silenzio. Contro l’apartheid, contro il genocidio, contro la normalizzazione dell’orrore, continuiamo a insistere. (Lettera43.it)