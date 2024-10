Ballando con le Stelle 19, concorrente svela un retroscena su Sonia Bruganelli: “L’altra sera piangeva sulle mie spalle” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un concorrente di Ballando con le Stelle ha svelato alcuni retroscena riguardo la trasmissione. Si tratta di Alan Friedman, noto giornalista statunitense ed attuale concorrente di Ballando che ha replicato in modo spiritoso a Massimiliano Ossini, che aveva espresso critiche verso la giuria, sostenendo di ballare “cento volte meglio” del collega. Durante la sua partecipazione al programma radiofonico 5 in Condotta su Rai Radio2, condotto da Serena Bortone, Friedman non ha esitato a rispondere alle dichiarazioni di Ossini con il suo caratteristico humor: Gli ho detto: ‘Ti voglio molto bene, non è colpa tua se balli come un trattore che vuole fare l’amore’. Gli ho consigliato di sciogliersi un po’, magari bevendo un whisky prima di andare in pista, perché è un po’ legnoso. Non solo Ossini, ma anche Sonia Bruganelli è stata al centro dei commenti di Friedman. Isaechia.it - Ballando con le Stelle 19, concorrente svela un retroscena su Sonia Bruganelli: “L’altra sera piangeva sulle mie spalle” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Undicon lehato alcuniriguardo la trasmissione. Si tratta di Alan Friedman, noto giornalista statunitense ed attualediche ha replicato in modo spiritoso a Massimiliano Ossini, che aveva espresso critiche verso la giuria, sostenendo di ballare “cento volte meglio” del collega. Durante la sua partecipazione al programma radiofonico 5 in Condotta su Rai Radio2, condotto da Serena Bortone, Friedman non ha esitato a rispondere alle dichiarazioni di Ossini con il suo caratteristico humor: Gli ho detto: ‘Ti voglio molto bene, non è colpa tua se balli come un trattore che vuole fare l’amore’. Gli ho consigliato di sciogliersi un po’, magari bevendo un whisky prima di andare in pista, perché è un po’ legnoso. Non solo Ossini, ma ancheè stata al centro dei commenti di Friedman.

