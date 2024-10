Autonomia differenziata, i parlamentari del Sud dormono da quarant’anni (Di mercoledì 16 ottobre 2024) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Il dormiente è quel capo della corda che, quando si fanno i nodi, è inerte ma che una volta eseguito regge il carico. Nel nodo scorsoio, che a opera delle Lega Nord e Veneta da 40 anni si attorciglia al collo dell’Unità Nazionale prima come secessione e ora sotto forma di Autonomia differenziata, il dormiente è rappresentato dai deputati e senatori di tutti i partiti del Mezzogiorno che da 40 anni dormono beati. Di recente, grazie a tanti civici, gli onorevoli del Pd, del M5S, di Avs (per favore: cambiate acronimo, perché così sembrate dei concorrenti di Italo) pare si siano svegliati, ma ancora devono prendere il caffè, insieme a quelli di Calenda, indecisi su tutto (cit), e a quelli di Renzi, decisi, as usual, a spaccare ogni unità a sinistra oltre ai cosiddetti. Ilfattoquotidiano.it - Autonomia differenziata, i parlamentari del Sud dormono da quarant’anni Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Il dormiente è quel capo della corda che, quando si fanno i nodi, è inerte ma che una volta eseguito regge il carico. Nel nodo scorsoio, che a opera delle Lega Nord e Veneta da 40 anni si attorciglia al collo dell’Unità Nazionale prima come secessione e ora sotto forma di, il dormiente è rappresentato dai deputati e senatori di tutti i partiti del Mezzogiorno che da 40 annibeati. Di recente, grazie a tanti civici, gli onorevoli del Pd, del M5S, di Avs (per favore: cambiate acronimo, perché così sembrate dei concorrenti di Italo) pare si siano svegliati, ma ancora devono prendere il caffè, insieme a quelli di Calenda, indecisi su tutto (cit), e a quelli di Renzi, decisi, as usual, a spaccare ogni unità a sinistra oltre ai cosiddetti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Castellalto : Tavola rotonda sull’autonomia differenziata per il futuro dell’Abruzzo - Michele Fina, Senatore della Repubblica e tesoriere nazionale del PD, e il Prof. Le istituzioni locali sono invitate a raccogliere spunti e idee, per garantire che le decisioni vengano prese con il contributo di tutti. Luciano D’Amico, Consigliere della Regione Abruzzo e leader del Patto per l’Abruzzo. (Gaeta.it)

De Luca e le cinque proposte per l'autonomia differenziata : "Se accettate evitiamo il referendum" - Le proposte di modifica alla legge sull'autonomia differenziata, ad opera della giunta regionale della Campania, sono state presentate oggi in conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia. "Abbiamo approvato in giunta le proposte emendative della legge Calderoli", ha detto il governatore Vincenzo... (Napolitoday.it)

Autonomia Differenziata - Vincenzo De Luca : «Se approvate le nostre proposte niente referendum» - «È un terreno di verifica per tutti. Nessun partito è escluso dall?obbligo di coerenza. Io ho parlato di sanità, della penalizzazione di tutto il Sud della... (Ilmattino.it)