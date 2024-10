Auto elettriche, la "profezia" di Marchionne nel 2015: "Imporne l'introduzione senza capire come produrre l'energia da fonti pulite è una minaccia per il pianeta" - VIDEO (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Certamente più utile concentrarsi sui miglioramenti dei motori tradizionali e lavorare alla diffusione di carburanti alternativi, soprattutto il metano che per la sua origine e qualità è il più virtuoso e pulito in termini di emissioni", questo il consiglio finale dell'ex ad della Fiat La "p Ilgiornaleditalia.it - Auto elettriche, la "profezia" di Marchionne nel 2015: "Imporne l'introduzione senza capire come produrre l'energia da fonti pulite è una minaccia per il pianeta" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Certamente più utile concentrarsi sui miglioramenti dei motori tradizionali e lavorare alla diffusione di carburanti alternativi, soprattutto il metano che per la sua origine e qualità è il più virtuoso e pulito in termini di emissioni", questo il consiglio finale dell'ex ad della Fiat La "p

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

auto elettriche : la ex fiat chiede soldi pubblici - Lo scontro alla Camera, dove ad di Stellantis ha detto «Produrre in Italia costa il 40% in più» e Carlo Calenda ha risposto: «Non avrete un euro, ci avete mentito sui progetti» dimostra che la (ex) Fiat non è più la regina dell'Italia come ai tempi di Agnelli. (Vanityfair.it)

Torino - pullman GTT elettrici alimentati da generatore a gasolio : "C'è ancora qualcuno che abbocca che compra auto elettriche" - VIDEO - Una situazione che smonta in gran parte le tesi sull'elettrico unite a quelle sull'inutilità o presunta tale dei mezzi a benzina e . Un uomo ha documentato sui social quanto successo in provincia di Torino, dove dei pullman elettrici della compagnia GTT vengono alimentati con un generatore a gasolio. (Ilgiornaleditalia.it)

Auto elettriche - Uk : "Costi gestione il doppio più alti rispetto a quelle a benzina o diesel - da Londra a Penzance 148£ vs 77£" - Le auto elettriche hanno costi di gestione alti il doppio rispetto a quelle a benzina o diesel. È quanto rilevato da alcuni calcoli del Times, che non spiegano niente di nuovo di quello che già si sa riguardo le vet . Ad esempio da Londra a Penzance la differenza di prezzo è abissale: 148£ contro 77£. (Ilgiornaleditalia.it)