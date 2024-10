Bergamonews.it - Atalanta, il bilancio dei nazionali: tra gol, assist e… disavventure “aeree”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mentre a Zingonia prosegue il lavoro di recupero degli infortunati – con Djimsiti che vede il rientro a Venezia avendo già lavorato individualmente anche in campo – l’si prepara ad abbracciare i, di ritorno dalle loro avventure in giro per l’Europa e per il mondo, per poter iniziare a lavorare verso la sfida del Penzo fissata per il 20 ottobre alle 15.atalantini: il recap Nations League Mateo Retegui è stato, tanto per cambiare, il grande protagonista di questa ‘pausa nerazzurra’. Titolare con l’Italia sia contro il Belgio (2-2 finale) che contro Israele (4-1 finale), ha segnato in entrambe le partite, con un tap-in su azione nella prima, di rigore nella seconda. Per il centravanti numero 32 fanno 5 gol nelle ultime 3 partite, contando anche la tripletta rifilata al Genoa sabato 5 ottobre.