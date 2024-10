Lettera43.it - Arresti Sogei, l’interrogatorio di Iorio: «Ricevute tangenti per oltre 100 mila euro»

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Duranteavvenuto nella giornata del 15 ottobre dopo l’arresto in flagranza di lunedì 14 quando è stato fermato mentre intascava una mazzetta da 15dall’imprenditore Massimo Rossi, il direttore generale diPaolinoavrebbe dichiarato di aver ricevuto «circa 100di» da Rossi. I due, secondo quanto emerso dalle indagini, avevano l’abitudine di comunicare su un’utenza mobile ad hoc dal febbraio del 2023. L’accusa ritiene inche si incontravano due volte al mese, ma non sempre avveniva la cessione di denaro. Le perquisizioni dei 18 indagati: sequestrati i device di Andrea Stroppa Intanto i pm titolari del fascicolo Lorenzo Del Giudice e Gianfranco Gallo hanno chiesto al gip la convalida dell’arresto per, con l’emissione di una misura cautelare per l’accusa di corruzione ed ora dovrà essere fissata udienza.